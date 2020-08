Maltempo, allerta meteo per temporali in Veneto, Piemonte e Lombardia



Le previsioni meteo di venerdì 28 agosto annunciano rovesci e temperature in calo al Nord e sole e caldo al Centro-sud. La Protezione civile ha emanato un’allerta arancione per Trentino Alto Adige e Lombardia e un’allerta gialla in Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Le condizioni meteorologiche cominceranno a cambiare dalla mezzanotte di stasera.

