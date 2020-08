Maltempo, allerta meteo per temporali lunedì: l’elenco delle regioni a rischio



Allerta meteo arancione della Protezione Civile lunedì 24 agosto per temporali in Lombardia. Allerta gialla in cinque regioni. Maggiormente a rischio maltempo le seguenti regioni: Lombardia, Piemonte, Toscana, Abruzzo, Umbria. Atteso al Nord e gran parte del Centro anche un deciso calo termico fino a 8-10 gradi nelle zone colpite dai temporali.

Continua a leggere



Allerta meteo arancione della Protezione Civile lunedì 24 agosto per temporali in Lombardia. Allerta gialla in cinque regioni. Maggiormente a rischio maltempo le seguenti regioni: Lombardia, Piemonte, Toscana, Abruzzo, Umbria. Atteso al Nord e gran parte del Centro anche un deciso calo termico fino a 8-10 gradi nelle zone colpite dai temporali.

Continua a leggere

Continua a leggere