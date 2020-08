Maltempo, esonda l’Adige: chiusa l’Autobrennero fino a Bolzano, evacuate 600 persone a Egna



Emergenza maltempo in Trentino Alto Adige: le forti piogge delle ultime ore hanno fatto esondare l’Adige e l’Isarco ed è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia l’A22 del Brennero tra San Michele e Bolzano. Traffico in tilt. Evacuato tutto il paese di Egna, per un totale di 600 persone. Preoccupa anche la situazione del Sarca da Sarche alla foce nel lago di Garda. La Protezione civile: “Lasciate le strade e le piazze pubbliche, e portatevi nei piani superiori degli edifici”.

