Maltempo, temporali flagellano il Nord Italia: 1 morto, crolla muro su 3 persone e alberi abbattuti



Il Nord Italia è messo i ginocchio dalle piogge torrenziali che dalla serata di ieri, domenica 2 agosto, hanno spazzato via il caldo africano del weekend. Un morto e tre feriti si sono registrati in Liguria, alberi caduti e tetti scoperchiati in provincia di Alessandria, mentre nel padovano un fulmine ha centrato un condominio. Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte nelle aree colpite. Ma la situazione non migliorerà nelle prossime ore.

