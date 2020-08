Maltempo Trentino Alto Adige, temporali e abitazioni evacuate: turisti bloccati in Val di Genova



Violenta ondata di maltempo in Trentino Alto Adige. Forti temporali, frane, smottamenti e abitazioni evacuate nella notte. In val di Genova decine di turisti sono rimasti bloccati a causa di due frane che hanno reso inagibile la strada. Decine di interventi dei vigili del fuoco in tutta la Regione.

