Mamma e bimbo scomparsi, gli ultimi post di Viviana: “Rinchiusa in una bara di cristallo”



Su Facebook i post pubblicati negli ultimi tempi da Viviana Parisi, la mamma scomparsa dopo un incidente col figlioletto di 4 anni a Messina, raccontano di come la maternità avesse cambiato il suo mondo e di come stesse provando a riprendersi il lavoro, la musica e se stessa. Si indaga per allontanamento volontario.

