Mamma e figlio scomparsi, medico ai carabinieri: “Una donna ha pianto ed è scappata, forse era lei”



Una donna con un bambino in braccio si è presentata ieri mattina nella Guardia Medica di Giardini-Naxos, chiedendo aiuto per il piccolo, che avrebbe la febbre da un paio di giorni. Alla richiesta di fornire le generalità è scoppiata a piangere ed è andata via. La circostanza è al vaglio della Squadra Mobile: potrebbe trattarsi di Viviana Parisi e del figlio Gioiele, scomparsi lunedì scorso.

