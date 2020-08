Marco Maddaloni e Romina Giamminelli svelano il nome del loro terzo figlio: si chiamerà Pino



Il judoka vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi presto sarà papà per la terza volta. Dopo la gravidanza vissuta durante il lockdown, Marco Maddaloni e Romina Giamminelli annunciano che il loro terzo figlio si chiamerà Pino, in onore del fratello di lui, campione olimpico e medaglia d’oro di judo: “Gli dono il nome di uno degli atleti più forti e caparbi che io abbia mai visto”. Dopo la proposta di matrimonio arrivata in studio all’Isola dei famosi, la coppia si è sposata settembre e ha già due bambini, Giovanni e Giselle Maria.

