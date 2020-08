Mariela Ballesteros, ex di Gianmaria Antinolfi: “Soffre per Belèn, è venuto a piangere da me”



Il nome di Gianmaria Antinolfi è balzato sulle pagine delle cronache rosa in seguito al flirt con Belen Rodriguez, conclusosi però in un nulla di fatto. L’imprenditore campano, dopo la rottura con la showgirl argentina, ha incontrato la sua ex Mariela Ballestereos. Intervistata da Chi, la donna ha fatto delle rivelazioni sul conto del suo ex compagno, sottolineando come la sua indole non sia mai cambiata: “Sta soffrendo per Belen, ma la verità è questa, per lui l’amore non è una cosa seria”.

