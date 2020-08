Mario Balotelli eterno playboy, festeggia 30 anni con baci appassionati a una turista in Spagna



Il calciatore è stato paparazzato durante una vacanza in Spagna in compagnia di quella che sarebbe la sua ultima fiamma: le fotografie di Chi lo mostrano in atteggiamenti intimi e appassionati con una misteriosa ragazza sotto il sole dell’Andalusia. Balotelli ha appena festeggiato i 30 anni, compiuti il 12 agosto.

