Martina Nasoni: “Devo affrontare una nuova operazione al cuore, sono in ansia”



La vincitrice del Grande Fratello 2019 spiega che tra alcuni mesi dovrà subire un altro intervento, per sostituire le batterie del suo pacemaker: “Sono in ansia, non lo posso nascondere, ma sono già stata brava a 12 anni e non farò i capricci ora”. Martina ha inoltre spiegato di essere single: è finita la frequentazione con Matteo Guidetti.

