Martina pronta al parto: “Non fate figli in quarantena d’estate”, Paolo Bonolis forse non ci sarà



Martina Bonolis, la figlia di Paolo Bonolis, è pronta a partorire. In una stories scrive: “Non fate figli durante l’estate e in quarantena”, a sottolineare la difficoltà delle ultime ore. Suo padre, il conduttore di Ciao Darwin, forse non sarà presente per le restrizioni e le misure di contenimento per l’emergenza coronavirus. Lei, infatti, vive negli Stati Uniti d’America.

