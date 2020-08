Mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi fino al 15 agosto. Ma ci sarà una proroga



Il nuovo Dpcm dovrebbe confermare le linee guida ad oggi in vigore e viene dato per scontato il rinnovo dellʼobbligo di indossare il dispositivo di sicurezza (che non si applica ai bambini con meno di sei anni o ai disabili). Resta anche il distanziamento sociale.

