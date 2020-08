Matera, anziano di 90 anni in lacrime chiede le medicine, maltrattato dalla guardia medica



Un uomo anziano è stato maltrattato dalle dottoresse della Guardia Medica di Villalongo (Matera), a cui si era rivolto per la prescrizione di alcuni farmaci in assenza del proprio medico curante. Il video del 90enne, umiliato e in lacrime per le risposte, è stato registrato e pubblicato online da una persona in fila che è intervenuta in sua difesa.

