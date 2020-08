Maxi grandinata ad Ancona, chicchi grandi come noci distruggono auto e finestre: oltre 20 i feriti



Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio di oggi, domenica 30 agosto, su Ancona: chicchi grandi come noci hanno danneggiato la carrozzeria delle auto, bucato finestre e tapparelle e ferito una ventina di persone che si sono recate all’ospedale Torrette. Per almeno 3 di loro si è reso necessario il ricovero. A Santa Maria Nuova un fulmine ha appiccato un incendio in un campo.

