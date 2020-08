Messina, mamma e figlio scomparsi: trovato corpo di una donna a Caronia, indagini in corso



Il corpo senza vita e irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia, sotto l’autostrada Messina-Palermo, dove negli ultimi giorni si cerca la dj Viviana Parisi, 43 anni, scomparsa con il figlio Gioele di 4. Il cadavere è in via di identificazione da parte della scientifica. Non si può al momento stabilire un collegamento certo tra il ritrovamento del corpo e la scomparsa di madre e figlio.

