Mia Khalifa chiede aiuto per Beirut: “Il mio cuore è in frantumi, continuate a donare per il Libano”



Mia Khalifa, la famosissima attrice a luci rosse originaria della capitale Libanese, è stata tra i primi volti noti ad avviare una campagna di sensibilizzazione sui social affinché vengano destinati aiuti e soccorsi di ogni genere nelle zone distrutte della città, devastate dopo le due terribili esplosioni avvenute nella zona del porto nella giornata del 4 agosto 2020.

“Il mio cuore è in frantumi” dice la ex diva e dichiara: “c’è bisogno di risorse, aiuti, non vi fermate e donate quanto potete, i nostri vicini sono la Libia e lsraele e sono piuttosto conflittuali, ma abbiamo bisogno di aiuto”.

Continua a leggere



Mia Khalifa, la famosissima attrice a luci rosse originaria della capitale Libanese, è stata tra i primi volti noti ad avviare una campagna di sensibilizzazione sui social affinché vengano destinati aiuti e soccorsi di ogni genere nelle zone distrutte della città, devastate dopo le due terribili esplosioni avvenute nella zona del porto nella giornata del 4 agosto 2020.

“Il mio cuore è in frantumi” dice la ex diva e dichiara: “c’è bisogno di risorse, aiuti, non vi fermate e donate quanto potete, i nostri vicini sono la Libia e lsraele e sono piuttosto conflittuali, ma abbiamo bisogno di aiuto”.

Continua a leggere

Continua a leggere