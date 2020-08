Michelle Hunziker sulla Scala dei Turchi: “Siamo in buona fede, abbiamo rispettato le regole”



Con un’altra foto pubblicata su Instagram, Michelle Hunziker dimostra di non aver oltrepassato la zona protetta della Scala dei Turchi: «Assolutamente in buona fede, arrivando dal mare con una persona locale, la quale ci dava indicazioni, ci siamo attenuti tutti alle regole stando al di là della recinzione, la quale delimita in maniera evidente l’area sequestrata della scala dei turchi».

