Michelle Obama: “Soffro di una lieve forma di depressione, l’ansia mi sveglia in piena notte”

Michelle Obama, ex First Lady americana, rivela di soffrire di una lieve forma di depressione dovuta a una serie di fattori scatenanti. Avvocatessa e moglie di Barack Obama, da anni modello di riferimento per le donne di tutto il mondo, ha raccontato: “Sto cercando di combatterla, ma spesso ho problemi di sonno, mi sveglio nel pieno della notte in stato d’ansia”.

