Migranti, 83 persone si allontanano dalla struttura di Campomarino: erano tutte in quarantena



Fuga di massa dal centro ‘Sweet Dreams’ di Campomarino, in provincia di Campobasso: 83 migranti si sono allontanati nella notte dalla struttura. Si tratta di persone arrivate nel centro due giorni fa. Sarebbero tutte in quarantena in via precauzionale nonostante siano risultate negative ad un primo test sul Covid-19.

