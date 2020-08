Migranti, Lamorgese annuncia la linea dura sugli sbarchi: “Più rimpatri, nessuno sarà regolarizzato”



“Passi obbligati per gestire l’impatto di un flusso straordinario di sbarchi autonomi di migranti economici reso ancora più complesso dall’emergenza Covid-19”. Così la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ ha annunciato l’intenzione di intensificare i rimpatri, soprattutto verso la Tunisia. L’ex prefetto di Milano avverte: “I migranti economici sappiano che non c’è alcuna possibilità di regolarizzazione per chi è giunto in Italia dopo l’8 marzo”.

Continua a leggere



“Passi obbligati per gestire l’impatto di un flusso straordinario di sbarchi autonomi di migranti economici reso ancora più complesso dall’emergenza Covid-19”. Così la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ ha annunciato l’intenzione di intensificare i rimpatri, soprattutto verso la Tunisia. L’ex prefetto di Milano avverte: “I migranti economici sappiano che non c’è alcuna possibilità di regolarizzazione per chi è giunto in Italia dopo l’8 marzo”.

Continua a leggere

Continua a leggere