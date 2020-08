Mihajlovic positivo al Covid, Paolo Bonolis e il figlio Davide hanno avuto contatti: “Stiamo bene”



Paolo Bonolis e suo figlio Davide hanno avuto contatti con Sinisa Mihajlovic, durante le vacanze in Sardegna. Il conduttore precisa a Il Messaggero: “Stiamo tutti bene e in perfetta salute. Abbiamo fatto tutti i controlli necessari per scongiurare il peggio”. L’allenatore del Bologna è attualmente in isolamento e non presenta sintomi.

