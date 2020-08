Militare fuori servizio, salva 7 bagnanti dalla furia del mare: il giorno da eroe di Angelo Greco



Al mare per caso, si è tuffato nelle acque agitate della spiaggia di Marina di Pulsano (Taranto) per mettere in salvo sette persone (tre minori e quattro adulti) in evidenti difficoltà, mettendo a repentaglio la propria vita. Angelo Greco, sergente maggiore dell’Aeronautica: “Questo in fondo è il senso della vita, occuparsi degli altri, fare bene alle persone”.

