Mini focolaio Covid a Porcia, studentessa positiva torna dall’estero: 5 contagiati, anche i nonni



Un mini focolaio di Coronavirus è stato individuato nel comune di Porcia, in provincia di Pordenone: 5 persone sono state contagiate e altre 20 sono finite in isolamento dopo che una studentessa, tornata dall’estero e passata per Bologna, è risultata positiva. Tra di loro, anche i suoi nonni. Il sindaco: “Nessun allarme ma serve attenzione”.

