Miozzo (Cts): “Epidemia fuori controllo, entro fine mese sapremo cosa sta succedendo”



Per Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, che ha fatto il punto della situazione dell’emergenza Covid in Italia, “paghiamo un’estate in libertà, con party sulle spiagge, discoteche aperte e assembramenti senza regole. Se la curva continua a salire dobbiamo cominciare a preoccuparci: entro fine mese sapremo cosa sta succedendo”.

