Modica, bimbo morto con lividi sul corpo: fermata anche la madre, dopo il convivente



Per la morte di bimbo di un anno con lividi sul corpo a Modica la Procura di Siracusa ha disposto il fermo anche della madre 23enne, dopo quello del suo compagno di 32 anni, che non è il padre del piccolo, fermato ieri dalla Polizia. Nei loro confronti la Procura ipotizza i reati di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia.

Continua a leggere



Per la morte di bimbo di un anno con lividi sul corpo a Modica la Procura di Siracusa ha disposto il fermo anche della madre 23enne, dopo quello del suo compagno di 32 anni, che non è il padre del piccolo, fermato ieri dalla Polizia. Nei loro confronti la Procura ipotizza i reati di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia.

Continua a leggere

Continua a leggere