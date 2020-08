Modica, morto bambino di un anno: lividi sul corpo, disposta l’autopsia



Un bambino di appena un anno è morto all’ospedale di Modica, in provincia di Ragusa, dove è arrivato accompagnato dal padre e dalla madre. Le cause del decesso sono ancora sconosciute ma stando a quanto emerso, il piccolo presenterebbe alcuni lividi sul corpo. Per stabilire le cause del decesso è stata disposta l’autopsia.

