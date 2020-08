Monopoli, scoperti a far sesso in auto in centro: coppia di 20enni rischia multa fino a 30mila euro



Due giovani (di 26 e 20 anni) sono stati scoperti mentre facevano sesso in auto: i due si sono denudati sul sedile posteriore del veicolo, ma si trovavano in pieno centro abitato a Monopoli. Alcuni residenti hanno assistito alla scena avvisando la polizia locale. Ora la coppia rischia una multa che può arrivare fino a 30mila euro.

