Morte Viviava Parisi, autopsia non chiarisce dubbi: ancora aperte tutte le ipotesi, anche l’omicidio



L’autopsia sul corpo di Viviana Parisi non è stata risolutiva: serviranno ancora tre mesi per chiarire i dubbi. Il medico legale: “”Non possiamo escludere nulla, non possiamo escludere alcuna ipotesi sulla morte della donna. Abbiamo dei dati emersi dall’autopsia che vanno studiati che vanno attenzionati nell’insieme”.

