Morto il cane di Bocelli Pallina, la denuncia dell’Aidaa: “È annegato perché nessuno lo osservava”



Pallina non è stata più ritrovata. Dopo 48 ore di ricerche in mare da parte della Guardia Costiera, Andrea Bocelli ha detto addio alla sua cagnolina, probabilmente caduta in mare e annegata, durante una gita in barca in Sardegna. Ora si cercano i responsabili. L’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha presentato una denuncia contro ignoti “per reati di abbandono di animali e negligenza colposa”, citando Bocelli e la moglie Veronica Berti come persone che possono ricostruire la vicenda.

Continua a leggere



Pallina non è stata più ritrovata. Dopo 48 ore di ricerche in mare da parte della Guardia Costiera, Andrea Bocelli ha detto addio alla sua cagnolina, probabilmente caduta in mare e annegata, durante una gita in barca in Sardegna. Ora si cercano i responsabili. L’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha presentato una denuncia contro ignoti “per reati di abbandono di animali e negligenza colposa”, citando Bocelli e la moglie Veronica Berti come persone che possono ricostruire la vicenda.

Continua a leggere

Continua a leggere