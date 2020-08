Morto per droga mentre era con il padre, ‘caccia’ allo spacciatore: “Mix letale”



È giallo sul contesto della morte di Samuele Ventrella, il 25enne morto all’ospedale di Massa dove è deceduto e dove era stato ricoverato insieme al padre, Gerardo, per una presunta overdose di droga. Mentre si attendono i risultati dell’autopsia, prevista per oggi, la procura di Lucca ha aperto un’indagine con l’ipotesi di morte per conseguenza di altro reato, lo spaccio di droga.

