Movida selvaggia a Marina di Carrara, assalto alla polizia per impedire l’arresto degli amici



L immagini di un video, diventato virale sui social, riprende i concitati momenti di un fermo di polizia avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Marina di Carrara, sulle coste toscane. Come fa sapere la polizia, sull’episodio sono in corso ora le indagini per identificare tutti i presenti anche attraverso i video degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona che sono stai già acquisiti.

