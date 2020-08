Naike Rivelli attacca Adriano Celentano: “Ringrazia la mamma che ti ha reso famoso come attore”



Naike Rivelli si rivolge ancora una volta con toni molto duri nei confronti di Adriano Celentano, colpevole di essere «sgarbato, maleducato ed egocentrico» per aver confermato in passato la relazione con Ornella Muti: «Invece di sputare tristi affermazioni sul passato, perché non ringraziare mamma, che grazie ai quei due film che hai fatto assieme a lei, sei diventato famoso come attore in tutto il mondo».

