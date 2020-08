Nel giorno in cui Lea Michele è diventata mamma, i fan pubblicano gli auguri di Naya Rivera



Dopo la lieta notizia di Lea Michele, diventata mamma di uno splendido maschietto, alcuni fan hanno ripescato dei vecchi auguri che Naya Rivera le aveva inviato via Instagram: «Wow! Congratulazioni, è una notizia bellissima. Sarai una grande mamma». Un modo per tenere vicino il ricordo di un’attrice che non c’è più, tragicamente scomparsa lo scorso 13 luglio.

