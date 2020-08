Nell’auto di Viviana Parisi non c’è sangue, pm: “Non possiamo dire come è morto Gioele”



Conclusi i test sui sei campioni prelevati dalla Opel Corsa di Viviana Parisi. Nella vettura incidentata, fa sapere in procuratore di Patti, Angelo Cavallo, non sono presenti tracce di sangue. Allo stato attuale, conclude Cavallo “non è ancora possibile formulare una seria ipotesi sulla morte Gioele”. Per gli inquirenti non ci sono elementi per affermare che sia morte nell’incidente.

