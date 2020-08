Nello Mascia sulla copertina con la figlia di Ilary Blasi: “Che brutto paese il nostro”



Il drammaturgo, noto al grande pubblico per il ruolo di Don Aniello in Gomorra – La Serie, attacca il settimanale Gente dopo la pubblicazione del Lato B di Ilary Blasi: «Una bambina di 13 anni. In un paese civile un giornale così andrebbe chiuso. E il suo direttore Monica Mosca radiata. Che brutto paese il nostro».

