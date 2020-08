Neonato strangolato: arrestata dopo 32 anni la mamma killer. Incastrata dal DNA



Lesa Lopez, 52 anni è finita in tribunale con la gravissima accusa di essere l’autrice dell’infanticidio di un neonato di cui le indagini genetiche hanno stabilito che fosse la madre. Il delitto è avvenuto il 15 maggio 1988, quando il piccolo è stato strangolato subito dopo il parto e abbandonato in un sacchetto sulla rive del torrente. Per anni il neonato è stato identificato con il nome di ‘baby Joe Doe’, fino a che la genetica non è risalita alla madre.

Continua a leggere



Lesa Lopez, 52 anni è finita in tribunale con la gravissima accusa di essere l’autrice dell’infanticidio di un neonato di cui le indagini genetiche hanno stabilito che fosse la madre. Il delitto è avvenuto il 15 maggio 1988, quando il piccolo è stato strangolato subito dopo il parto e abbandonato in un sacchetto sulla rive del torrente. Per anni il neonato è stato identificato con il nome di ‘baby Joe Doe’, fino a che la genetica non è risalita alla madre.

Continua a leggere

Continua a leggere