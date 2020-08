Niall Horan, ex degli One Direction, beccato con la sua nuova fidanzata Amelia Woolley



Niall Horan, ex cantante degli One Direction, è stato paparazzato per le strade di Londra con una nuova fiamma. Dopo un lungo periodo in cui è rimasto single, il 26enne ha incontrato Amelia Woolley qualche mese, grazie a degli amici in comune, e da quel momento è scattato un vero e proprio colpo di fulmine. Sul conto della 23enne si sa davvero poco, ma stando a quanto riporta il Daily Mail, la star sembra che sia davvero innamorato.

Continua a leggere



Niall Horan, ex cantante degli One Direction, è stato paparazzato per le strade di Londra con una nuova fiamma. Dopo un lungo periodo in cui è rimasto single, il 26enne ha incontrato Amelia Woolley qualche mese, grazie a degli amici in comune, e da quel momento è scattato un vero e proprio colpo di fulmine. Sul conto della 23enne si sa davvero poco, ma stando a quanto riporta il Daily Mail, la star sembra che sia davvero innamorato.

Continua a leggere

Continua a leggere