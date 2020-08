Niente versamenti durante il lockdown: chi e quando può rateizzare il pagamento delle tasse sospese



Il decreto agosto ha introdotto la possibilità, per i contribuenti, di rateizzare il pagamento dei versamenti sospesi durante il lockdown causato dall’emergenza Coronavirus. Per saldare il debito con il Fisco sarà possibile ricorrere a 24 rate mensili: andiamo a vedere come funziona la rateizzazione e chi può accedervi.

Continua a leggere



Il decreto agosto ha introdotto la possibilità, per i contribuenti, di rateizzare il pagamento dei versamenti sospesi durante il lockdown causato dall’emergenza Coronavirus. Per saldare il debito con il Fisco sarà possibile ricorrere a 24 rate mensili: andiamo a vedere come funziona la rateizzazione e chi può accedervi.

Continua a leggere

Continua a leggere