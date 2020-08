Nilufar Addati: “Ho contratto il Covid-19. Ho febbre e mal di testa, ho perso gusto e olfatto”



Nilufar Addati ha contratto il Covid-19. L’ex tronista di Uomini e Donne e concorrente di Temptation Island, lo ha comunicato in un lungo sfogo pubblicato nelle Instagram Stories. Ha raccontato i sintomi che ha avvertito, come sta trascorrendo l’isolamento e ha ringraziato coloro che le hanno espresso vicinanza. Il contagio sarebbe avvenuto a seguito di una vacanza in Sardegna.

Continua a leggere



Nilufar Addati ha contratto il Covid-19. L’ex tronista di Uomini e Donne e concorrente di Temptation Island, lo ha comunicato in un lungo sfogo pubblicato nelle Instagram Stories. Ha raccontato i sintomi che ha avvertito, come sta trascorrendo l’isolamento e ha ringraziato coloro che le hanno espresso vicinanza. Il contagio sarebbe avvenuto a seguito di una vacanza in Sardegna.

Continua a leggere

Continua a leggere