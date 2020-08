Nina Moric contro Fabrizio Corona: “Per te Carlos è una macchina da soldi, una merce di scambio”



A pochi giorni dal 18esimo compleanno del figlio Carlos Corona, Nina Moric torna ad attaccare l’ex marito accusandolo di sfruttare il ragazzo per un interesse economico. Al centro dello scandalo, denunciato da una furiosa Story su IG, l’apparizione di Carlos in un ristorante toscano: “Fabrizio ha venduto la sua presenza con un contratto. Questo orrore non avrà mai fine”.

