Nina Moric: “Spero Fabrizio Corona non deluda Carlos, tutto il resto è pura finzione”



“Non ho mai capito se le amassi veramente”, ha detto Fabrizio Corona delle sue ex nell’intervista al settimanale Chi, in cui l’ex re dei paparazzi ha parlato molto di suo figlio e del suo ruolo di padre, ma non solo. A rispondere è stata con alcuni commenti sui social Nina Moric, madre di Carlos: “Ma lui non ama nemmeno se stesso, ecco perché non riesce ad amare nessuno. Purtroppo mi dispiace tantissimo per lui perché alla fine è un uomo solo.”

