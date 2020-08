Notizie: perché l’economia digitale è in forte ascesa? I motivi del successo delle eCommerce



L’economia digitale rappresenta l’evoluzione intrinseca che negli ultimi anni ha risposto alla domanda delle aziende e degli acquirenti, dovuta alla nascita di internet. Ogni azienda piccola, media o grande e ogni venditore presente sul mercato, negli ultimi 20 anni ha avuto la necessità di mettersi online e costruire il proprio negozio digitale per presentare agli utenti la propria vetrina virtuale, ecco perché anche esternalizzare parte delle attività del tuo business è ormai un percorso obbligatorio.



Che l’economia digitale sia in forte ascesa è ormai un dato statistico da diversi anni. Si prenda come esempio le previsioni del 2019 per il 2020, leggendo le notizie di economia e finanza, le statistiche rilevavano un mercato digitale in forte ascesa, con l’eCommerce in costante dominio sul mercato mondiale. Tutto ciò era previsto in una situazione di normalità, senza prendere in considerazione la pandemia di coronavirus e le conseguenze del lockdown, negative per tutti i negozi fisici e le altre attività commerciali. Ecco perché l’economia digitale è in forte ascesa e quali sono i motivi del successo delle eCommerce.





I siti di market place per vendere e acquistare online



Subito dopo i siti aziendali per mostrare online le caratteristiche di un’attività commerciale, sono nati i siti di market place che raccolgono come in un centro commerciale diversi negozi virtuali. Qui sono presenti i venditori o le piccole, medie e grandi aziende, che consentono di acquistare merce, prodotti o servizi con un semplice clic. Dal momento in cui sono comparse queste piattaforme, l’economia globale ha subito un processo di digitalizzazione rapido, in costante evoluzione. Le statistiche che emergono da numerosi siti di settore (basta dare un’occhiata in rete per dati più precisi) sono positive da circa 10 anni e l’eCommerce continua ad affermarsi come la realtà più solida dell’economia digitale, che sempre più spesso influenza anche l’economia reale a livello mondiale. Rispetto a 20 anni fa, lo shopping online ha completamente rivoluzionato le abitudini dei clienti, che con un clic hanno la possibilità di acquistare qualsiasi tipo di prodotto, bene o merce al miglior rapporto qualità prezzo.



Il potere dei Social Network nel marketing digitale



Dopo i siti dei negozi virtuali e le piattaforme di market place, i social network hanno giocato un ruolo chiave nella rivoluzione dell’economia digitale e continuano ad evolversi assomigliando sempre di più a veri e propri siti di market place. Ogni imprenditore, professionista, azienda, ha un profilo, una pagina aziendale su Instagram, Facebook e gli altri social più frequentati dalle persone, che qui diventano utenti.



Attraverso i social è possibile lasciare feedback, valutare un’azienda, un ristorante e altro, ma anche acquistare direttamente o avere una panoramica completa in diretta delle ultime novità e sui nuovi prodotti. L’incredibile versatilità dei social network, continua a giocare un ruolo fondamentale nel marketing digitale e si evolve di pari passo con esso. Oggi, prima di apparire su un sito di market place, ogni impresa deve avere un profilo social attivo nel condividere contenuti, foto, e tutto ciò che è inerente alla vetrina virtuale. Il marketing digitale funziona a stretto contato con i social network, offrendo numerosi vantaggi sia per i venditori che gli acquirenti.



Acquistare e vendere in qualsiasi parte del mondo a qualsiasi ora del giorno o della notte



Uno dei fattori che ha decretato il successo del mercato digitale e il costante aumento delle vendite delle eCommerce negli ultimi anni, è sicuramente la possibilità di vendere e acquistare a qualsiasi ora del giorno o della notte, sette giorni su sette. Un negozio digitale non ha mai orari di chiusura, è sempre attivo e dona la possibilità agli acquirenti di fare shopping online in qualsiasi momento.



Il mercato digitale è come un vaccino anti crisi



In un momento storico in cui il nome vaccino è sulla bocca di tutti, il mercato digitale rappresenta già da qualche anno un antidoto anti crisi per eccellenza. Tornando indietro alla crisi economico-finanziaria delle banche che si verificò nel 2007, si scopre come già al tempo l’eCommerce tenne testa e non vide i suoi guadagni diminuire, come negli altri anni in cui si sono mostrate altre crisi economiche di diverso tipo.



Il 2020 non ha fatto altro che confermare questa tendenza, durante il lockdown soltanto i negozi digitali hanno aumentato le vendite, e sono sempre di più gli imprenditori e i negozianti che si affrettano a digitalizzare la propria attività commerciale. I dati positivi sono direttamente proporzionali ai motivi che hanno decretato l’economia digitale come il mercato del futuro, capace di offrire numerose opportunità di guadagno, seppur con qualche svantaggio che è fondamentale tenere presente, come la possibilità di incorrere in frodi o di acquistare merce scadente. Nonostante i venditori abbiamo molti più competitor, oggi l’eCommerce è una delle scelte più vantaggiose per la propria attività commerciale.