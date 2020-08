Nubifragio a Verona, Zaia pubblica una foto della città tornata alla normalità: “Orgoglio veneto”



Il governatore della Regione Veneto, il leghista Luca Zaia, ha pubblicato sulle sue pagine social due foto in cui si vede lo stesso punto di Verona a confronto a sole 24 ore di distanza dopo il nubifragio che domenica pomeriggio ha colpito la città. In quella di sinistra si vede una via completamente allagata, con diverse auto quasi totalmente immerse nell’acqua e nella grandine. A destra invece, la stessa strada completamente ripulita. “Questo è il Veneto. Questi sono i veneti!”, ha scritto Zaia.

Continua a leggere



Il governatore della Regione Veneto, il leghista Luca Zaia, ha pubblicato sulle sue pagine social due foto in cui si vede lo stesso punto di Verona a confronto a sole 24 ore di distanza dopo il nubifragio che domenica pomeriggio ha colpito la città. In quella di sinistra si vede una via completamente allagata, con diverse auto quasi totalmente immerse nell’acqua e nella grandine. A destra invece, la stessa strada completamente ripulita. “Questo è il Veneto. Questi sono i veneti!”, ha scritto Zaia.

Continua a leggere

Continua a leggere