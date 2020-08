Nubifragio Verona, il sindaco: “Mai vista furia del genere, come la tempesta Vaia”



“Su Verona in dieci minuti si è abbattuto qualcosa come l’equivalente della tempesta Vaia. Mai vista una furia del genere”, ha scritto su Facebook il sindaco Federico Sboarina dopo che un alluvione lampo con fiumi di grandine ha messo in ginocchio la città dell’Arena. Colpite dal maltempo anche le province di Vicenza e Padova.

