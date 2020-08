Nuovo incidente per Mara Venier che cade in casa: “Ho il ginocchio ammaccato, una bella botta”



Altro incidente in casa per Mara Venier che cade e si fa male all’altra gamba, quella che ancora riusciva a usare normalmente dopo l’infortunio che qualche mese fa l’aveva costretta ad andare in onda a Domenica In con un’ingessatura. “Devo farmi benedire” scherza lei che racconta quanto è accaduto “Non ho visto un gradino, era buio e sono caduta. Ho l’altro ginocchio ammaccato”.

Continua a leggere



Altro incidente in casa per Mara Venier che cade e si fa male all’altra gamba, quella che ancora riusciva a usare normalmente dopo l’infortunio che qualche mese fa l’aveva costretta ad andare in onda a Domenica In con un’ingessatura. “Devo farmi benedire” scherza lei che racconta quanto è accaduto “Non ho visto un gradino, era buio e sono caduta. Ho l’altro ginocchio ammaccato”.

Continua a leggere

Continua a leggere