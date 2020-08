Oggi l’inaugurazione del nuovo ponte Genova San Giorgio: e c’è l’incognita pioggia



Sarà una cerimonia sobria così come hanno chiesto i famigliari delle vittime del crollo dell’ex ponte Morandi che il 14 agosto 2018 ha provocato la morte di 43 persone: il presidente Mattarella li incontrerà in forma privata prima dell’inaugurazione del nuovo ponte “Genova San Giorgio” che avverrà quest’oggi alle 18.30 e sarà trasmessa in diretta tv.

