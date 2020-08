Omicidio Simonetta Cesaroni: “Riaprire il caso di via Poma: troppi dubbi”



“L’omicidio di via Poma rappresenta una sconfitta per tutto il sistema giudiziario italiano, una sconfitta per lo Stato. L’indagine si può riaprire in qualsiasi momento ma a questo punto serve un segnale dalla Procura che in questi ultimi anni però non è arrivato”. Così a pochi giorni dall’anniversario dell’assassinio di Simonetta Cesaroni, il legale della famiglia, l’avvocato Federica Mondani.

Continua a leggere



“L’omicidio di via Poma rappresenta una sconfitta per tutto il sistema giudiziario italiano, una sconfitta per lo Stato. L’indagine si può riaprire in qualsiasi momento ma a questo punto serve un segnale dalla Procura che in questi ultimi anni però non è arrivato”. Così a pochi giorni dall’anniversario dell’assassinio di Simonetta Cesaroni, il legale della famiglia, l’avvocato Federica Mondani.

Continua a leggere

Continua a leggere