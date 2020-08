Palermo, con la Vespa contro un’auto: muore ragazzo di 14 anni



Manfredi Figlia, un adolescente palermitano di 14 anni, ha perso la vita ieri sera in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto nei pressi dell’incrocio tra viale Lazio e viale Campania, a Palermo. L’adolescente era in sella alla sua Vespa Piaggio quando, per cause ancora da determinare, si è scontrato con una Skoda Octavia.

