Palermo, muore a 27 anni dopo aver mangiato un piatto di gamberi



Refka Dridi, di 27 anni, lascia il compagno e un figlio di appena otto mesi. A causare il decesso sarebbe stato uno shock anafilattico causato da un piatto di gamberi: dopo due giorni di coma, in cui era stata ricoverata in terapia intensiva, la donna non ce l’ha fatta. Lavorava nel ristorante del noto chef stellato Tony Lo Coco. È stata proprio la moglie del cuoco a dare la notizia della morte della giovane, che lascia il compagno e un figlio di 8 mesi.

